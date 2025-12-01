Offerte Black Friday
Attacco missilistico su Dnipro, danneggiata l’università

Mondo

Il 1° dicembre un attacco missilistico russo ha colpito la città di Dnipro, causando alcune vittime e decine di feriti, secondo le autorità ucraine. L’esplosione ha devastato un edificio universitario, frantumando le vetrate e proiettando detriti all’interno. Danni significativi sono stati segnalati anche a impianti industriali e a un’officina nella stessa area. La premier Yulia Svyrydenko ha parlato di un attacco con missile balistico contro un sito produttivo.

