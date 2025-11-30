Inondazioni in Thailandia, auto bloccate e case danneggiate

Le gravi inondazioni che hanno colpito Hat Yai, nel sud della Thailandia, continuano a causare diversi disagi. Diverse case e un parco giochi sono stati parzialmente sommersi dalle acque alluvionali e decine di automobili sono state abbandonate su un ponte
