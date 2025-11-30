Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Inondazioni in Thailandia, auto bloccate e case danneggiate

Mondo

Le gravi inondazioni che hanno colpito Hat Yai, nel sud della Thailandia, continuano a causare diversi disagi. Diverse case e un parco giochi sono stati parzialmente sommersi dalle acque alluvionali e decine di automobili sono state abbandonate su un ponte

Prossimi video

Papa Leone visita la Cattedrale armena di Istanbul

Mondo

Inondazioni in Thailandia, auto bloccate e case danneggiate

Mondo

Australia, proteste contro cambiamenti climatici: 21 arresti

Mondo

Papa Leone XIV: "Cattolici e ortodossi sono chiamati ad essere costruttori di pace"

Mondo

Ucraina, un attacco russo a Kiev causa morti e feriti

Mondo

California, sparatoria in un locale: diversi morti e feriti

Mondo