Australia, proteste contro cambiamenti climatici: 21 arresti

Mondo

Una protesta contro i cambiamenti climatici al largo della costa orientale dell'Australia, domenica 30 novembre, ha interrotto le operazioni in uno dei più grandi porti di esportazione del carbone del paese, provocando 21 arresti, la seconda manifestazione in due giorni contro le navi carboniere nel porto di Newcastle.

