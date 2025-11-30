Australia, grave incendio in impianto smaltimento rifiuti

A St Marys, in Australia, un incendio è divampato in un impianto di smaltimento rifiuti. I soccorritori, due dei quali rimasti feriti in seguito al contatto con sostanze chimiche, hanno descritto il rogo come il più grande incendio esplosivo che avessero mai incontrato.
