Australia, grave incendio in impianto smaltimento rifiuti

Mondo

A St Marys, in Australia, un incendio è divampato in un impianto di smaltimento rifiuti. I soccorritori, due dei quali rimasti feriti in seguito al contatto con sostanze chimiche, hanno descritto il rogo come il più grande incendio esplosivo che avessero mai incontrato.

