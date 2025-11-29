Indonesia, inondazioni su isola di Sumatra: oltre 170 morti

In Indonesia gravi inondazioni hanno colpito l’isola di Sumatra provocando oltre 174 vittime e almeno 79 persone disperse. L’alluvione è stata provocata da una tempesta tropicale che si è formata nello Stretto di Malacca. Le autorità sono al lavoro per ripristinare l'elettricità e liberare le strade bloccate dai detriti delle frane.
