Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Indonesia, inondazioni su isola di Sumatra: oltre 170 morti

Mondo

In Indonesia gravi inondazioni hanno colpito l’isola di Sumatra provocando oltre 174 vittime e almeno 79 persone disperse. L’alluvione è stata provocata da una tempesta tropicale che si è formata nello Stretto di Malacca. Le autorità sono al lavoro per ripristinare l'elettricità e liberare le strade bloccate dai detriti delle frane.

Prossimi video

Indonesia, inondazioni su isola di Sumatra: oltre 170 morti

Mondo

Papa Leone visita la Moschea Blu a Istanbul

Mondo

Ucraina, attacchi a Kiev e dimissioni di Yermak

Mondo

Sri Lanka, ciclone Ditwah devasta l’isola: vittime

Mondo

Hong Kong, tre giorni di lutto per vittime incendio

Mondo

Guerra Ucraina, raid russi su Kiev: vittime e feriti

Mondo