Guerra Ucraina, raid russi su Kiev: vittime e feriti

Nuovo attacco russo su Kiev: droni e missili hanno colpito sei aree della capitale, incendiando edifici e causando decine di feriti. È il secondo assalto in quattro giorni
