Papa Leone XIV in visita al mausoleo di Ataturk ad Ankara

Mondo

Papa Leone XIV ha visitato Anitkabir, il mausoleo del fondatore della Turchia moderna, Mustafa Kemal Ataturk, durante il suo viaggio apostolico ad Ankara. Il pontefice ha deposto una corona di fiori sulla tomba del fondatore turco e ha poi raggiunto il palazzo presidenziale insieme al presidente turco Tayyip Erdogan.

