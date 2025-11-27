Papa Leone XIV ha visitato Anitkabir, il mausoleo del fondatore della Turchia moderna, Mustafa Kemal Ataturk, durante il suo viaggio apostolico ad Ankara. Il pontefice ha deposto una corona di fiori sulla tomba del fondatore turco e ha poi raggiunto il palazzo presidenziale insieme al presidente turco Tayyip Erdogan.
Prossimi video
Papa Leone XIV in Turchia
Mondo
Timeline, Macron ripristina il servizio militare su base volontaria
Mondo
Papa Leone XIV in visita al mausoleo di Ataturk ad Ankara
Mondo
Papa in Turchia, primo giorno del viaggio apostolico
Mondo
Incendio grattacieli di Hong Kong, i soccorritori al lavoro
Mondo
Hong Kong, incendio avvolge grattacieli: oltre 60 morti
Mondo
Timeline, gli aggiornamenti sui punti di pace Usa per la guerra in Ucraina
Mondo