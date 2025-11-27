Indonesia, decine di morti per ciclone tropicale in Sumatra

Il 27 novembre un ciclone tropicale ha provocato frane e inondazioni nella provincia indonesiana di Sumatra del Nord, causando decine di vittime e migliaia di sfollati. I soccorsi sono ostacolati da blackout diffusi e da ponti e abitazioni danneggiati, che isolano interi villaggi. Le piogge torrenziali hanno colpito anche Thailandia e Malesia, con decine di morti complessivi e decine di migliaia di evacuati in centri di accoglienza. I meteorologi collegano l’ondata di maltempo all’interazione tra il tifone Koto nelle Filippine e il ciclone Senyar formatosi in modo anomalo nello Stretto di Malacca.
