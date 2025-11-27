Offerte Black Friday
Incendio grattacieli di Hong Kong, i soccorritori al lavoro

Mondo

A Hong Kong i vigili del fuoco sono ancora al lavoro per spegnere l’incendio scoppiato nel complesso residenziale Wang Fuk Court. Secondo le autorità almeno 55 persone sono morte e oltre 300 risultano disperse. I soccorritori sono riusciti a spegnere le fiamme in quattro dei sette isolati, mentre in altri tre sono ancora in corso le operazioni per limitare il rogo.

