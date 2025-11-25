Il 25 novembre forze di sicurezza siriane hanno sparato per sciogliere due gruppi di manifestanti rivali a Latakia, roccaforte della minoranza alawita, secondo testimoni e funzionari locali. La città è ancora scossa da tensioni settarie dopo la caduta di Bashar al-Assad e l’ascesa di un governo guidato da sunniti. Centinaia di alawiti chiedevano un sistema politico decentralizzato e la liberazione di uomini detenuti dalle nuove autorità, mentre sostenitori del governo li contestavano. Le autorità denunciano colpi sparati da ignoti sui civili, mentre i cortei si sono dispersi in un clima di paura.
Prossimi video
Siria, spari a Latakia per disperdere manifestanti rivali
Mondo
L’Ucraina apre al nuovo piano di pace degli USA
Mondo
Ex papamobile diventa clinica mobile per i bambini di Gaza
Mondo
Gaza, piogge torrenziali allagano le tende degli sfollati
Mondo
Guerra in Sudan, le Rsf dichiarano tregua unilaterale di 3 mesi
Mondo
Londra, incendio in un magazzino: densa colonna di fumo
Mondo
Corte di giustizia Ue: matrimoni gay contratti in altro Paese vanno riconosciuti
Mondo