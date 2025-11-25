Siria, spari a Latakia per disperdere manifestanti rivali

Il 25 novembre forze di sicurezza siriane hanno sparato per sciogliere due gruppi di manifestanti rivali a Latakia, roccaforte della minoranza alawita, secondo testimoni e funzionari locali. La città è ancora scossa da tensioni settarie dopo la caduta di Bashar al-Assad e l’ascesa di un governo guidato da sunniti. Centinaia di alawiti chiedevano un sistema politico decentralizzato e la liberazione di uomini detenuti dalle nuove autorità, mentre sostenitori del governo li contestavano. Le autorità denunciano colpi sparati da ignoti sui civili, mentre i cortei si sono dispersi in un clima di paura.