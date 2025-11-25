Inondazioni in Thailandia, almeno 13 morti

Le diffuse inondazioni in nove province della Thailandia hanno causato almeno 13 vittime. Le autorità locali hanno ordinato l'evacuazione per tutte le aree ad alto rischio nella città di Hat Yai
