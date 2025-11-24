Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Ucraina, Kharkiv colpita da attacco di droni russi: 4 morti

Mondo

Il 23 novembre un attacco russo con droni ha colpito Kharkiv, causando quattro vittime e diversi feriti secondo le autorità ucraine. Il governatore Oleh Syniehubov ha riferito di 12 feriti, tra cui due bambini di 11 e 12 anni, e di quindici impatti in sei zone della città. Colpita anche la regione di Dnipropetrovsk, dove un attacco su Marhanets ha provocato due morti.

Prossimi video

Alluvione Malesia, 11mila persone colpite dalle forti piogge

Mondo

Ucraina, Kharkiv colpita da attacco di droni russi: 4 morti

Mondo

Accordo Ginevra, lo scetticismo degli ucraini

Mondo

Esercito Israele uccide Tabatabai, il numero 2 di Hezbollah

Mondo

Hawaii, l'eruzione del Kilauea: la lava tracima dal cratere

Mondo

Vietnam, decine le vittime delle alluvioni

Mondo