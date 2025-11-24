Ucraina, Kharkiv colpita da attacco di droni russi: 4 morti

Il 23 novembre un attacco russo con droni ha colpito Kharkiv, causando quattro vittime e diversi feriti secondo le autorità ucraine. Il governatore Oleh Syniehubov ha riferito di 12 feriti, tra cui due bambini di 11 e 12 anni, e di quindici impatti in sei zone della città. Colpita anche la regione di Dnipropetrovsk, dove un attacco su Marhanets ha provocato due morti.
