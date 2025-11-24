Esercito Israele uccide Tabatabai, il numero 2 di Hezbollah

A Beirut, in Libano, l'esercito israeliano ha compiuto un attacco che ha ucciso il capo di stato maggiore ad interim di Hezbollah Ali Tabtabai. Il bombardamento ha colpito un edificio a più piani uccidendo cinque persone e provocando almeno 28 feriti. L'attacco è avvenuto nonostante una tregua mediata dagli Stati Uniti un anno fa tra Libano e Israele.
