Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Esercito Israele uccide Tabatabai, il numero 2 di Hezbollah

Mondo

A Beirut, in Libano, l'esercito israeliano ha compiuto un attacco che ha ucciso il capo di stato maggiore ad interim di Hezbollah Ali Tabtabai. Il bombardamento ha colpito un edificio a più piani uccidendo cinque persone e provocando almeno 28 feriti. L'attacco è avvenuto nonostante una tregua mediata dagli Stati Uniti un anno fa tra Libano e Israele.

Prossimi video

Alluvione Malesia, 11mila persone colpite dalle forti piogge

Mondo

Ucraina, Kharkiv colpita da attacco di droni russi: 4 morti

Mondo

Accordo Ginevra, lo scetticismo degli ucraini

Mondo

Esercito Israele uccide Tabatabai, il numero 2 di Hezbollah

Mondo

Hawaii, l'eruzione del Kilauea: la lava tracima dal cratere

Mondo

Vietnam, decine le vittime delle alluvioni

Mondo