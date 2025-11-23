Offerte Black Friday
Hawaii, vulcano Kilauea torna a eruttare con nuove colate

Il 22 novembre le telecamere dell’USGS hanno ripreso il Kilauea mentre emetteva lava dal cratere all’interno del Parco Nazionale dei Vulcani delle Hawaii. L’Osservatorio vulcanologico ha avvertito che un nuovo episodio di fontane di lava è probabile tra il 23 e il 25 novembre. L’area è chiusa al pubblico per motivi di sicurezza. Il Kilauea è uno dei vulcani più attivi al mondo e erutta a fasi intermittenti dal dicembre 2024.

