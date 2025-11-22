Offerte Black Friday
Thailandia, alluvioni a Hat Yai dopo piogge torrenziali

Mondo

Il 22 novembre piogge intense hanno provocato gravi allagamenti nel distretto di Hat Yai, nella provincia thailandese di Songkhla. Le autorità municipali hanno dichiarato l’emergenza e ordinato l’evacuazione di 103 comunità. In tre giorni sono caduti 595 mm di pioggia, secondo i media locali. I residenti hanno abbandonato le loro case passando tra l'acqua alta fino al ginocchio e veicoli bloccati.

