Thailandia, alluvioni a Hat Yai dopo piogge torrenziali

Il 22 novembre piogge intense hanno provocato gravi allagamenti nel distretto di Hat Yai, nella provincia thailandese di Songkhla. Le autorità municipali hanno dichiarato l’emergenza e ordinato l’evacuazione di 103 comunità. In tre giorni sono caduti 595 mm di pioggia, secondo i media locali. I residenti hanno abbandonato le loro case passando tra l'acqua alta fino al ginocchio e veicoli bloccati.