Brasile, Bolsonaro arrestato per aver violato domiciliari

Il 22 novembre l’ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro è stato prelevato dalla polizia federale. Lo ha confermato il suo avvocato. La misura interrompe mesi di arresti domiciliari mentre Bolsonaro ricorre contro la condanna della Corte Suprema. Secondo una fonte vicina al caso, il trasferimento sarebbe legato a verifiche sulle condizioni dei domiciliari. La polizia ha fatto sapere che l’ex leader sta svolgendo gli esami di rito a Brasilia. Bolsonaro è stato condannato a 27 anni e 3 mesi per aver complottato un colpo di Stato dopo la sconfitta elettorale del 2022.
