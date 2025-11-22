Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Brasile, Bolsonaro arrestato per aver violato domiciliari

Mondo

Il 22 novembre l’ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro è stato prelevato dalla polizia federale. Lo ha confermato il suo avvocato. La misura interrompe mesi di arresti domiciliari mentre Bolsonaro ricorre contro la condanna della Corte Suprema. Secondo una fonte vicina al caso, il trasferimento sarebbe legato a verifiche sulle condizioni dei domiciliari. La polizia ha fatto sapere che l’ex leader sta svolgendo gli esami di rito a Brasilia. Bolsonaro è stato condannato a 27 anni e 3 mesi per aver complottato un colpo di Stato dopo la sconfitta elettorale del 2022.

Prossimi video

Mondo, puntata del 21 novembre 2025

Mondo

Ucraina, Meloni a G20: "Italia con Ue e Usa per pace giusta"

Mondo

Thailandia, alluvioni a Hat Yai dopo piogge torrenziali

Mondo

Il piano Usa sull'Ucraina al centro del G20 in Sudafrica

Mondo

Brasile, Bolsonaro arrestato per aver violato domiciliari

Mondo

Zelensky commemora le vittime della carestia del 1932-1933

Mondo