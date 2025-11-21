Francia, prime nevicate: l’aria polare cala su Lille

Il 21 novembre Lille si è svegliata con marciapiedi e tetti imbiancati da una leggera nevicata. Secondo Météo-France, una massa d’aria polare è scesa sul Paese dal 17 novembre, dopo giorni di clima insolitamente mite. L’aria fredda e umida sta portando nevicate anche in pianura, con fiocchi attesi nelle regioni del Giura, Ain, Isère e Savoia e rovesci invernali sulla Manica. Sabato 22 novembre sarà la giornata più fredda, con temperature fino a –1°C a Parigi e –6°C a Nancy.