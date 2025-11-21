Bulgaria, operazione contro traffico di reperti: 35 arresti

Il 20 novembre la Bulgaria ha arrestato 35 persone legate a una rete criminale che trafficava beni culturali su larga scala in Europa. Il capo dell’unità anti-crimine Boyan Raev ha riferito di 131 perquisizioni in 24 ore, con il sequestro di migliaia di reperti e oltre 50 armi antiche. L’operazione, coordinata con Europol ed Eurojust, ha colpito un’organizzazione attiva da 16 anni tra Europa occidentale, Balcani e Stati Uniti. La procura di Sofia ha parlato di oltre un miliardo di dollari già individuati nel filone di riciclaggio legato al caso.
