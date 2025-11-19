Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Gaza, piogge e freddo aggravano la crisi dei rifugiati

Mondo

Famiglie sfollate a Gaza affrontano pioggia, vento e carenza di gas e legna. Le organizzazioni umanitarie distribuiscono aiuti ma le necessità aumentano

Prossimi video

Gaza, piogge e freddo aggravano la crisi dei rifugiati

Mondo

Uk, report: parlamentari spiati e difesa sotto accusa

Mondo

Guerra Ucraina, raid russi su diverse città: danni e vittime

Mondo

Guerra Ucraina, raid russi su diverse città: danni e vittime

Mondo

Usa, Trump e principe saudita rilanciano asse Usa-Arabia

Mondo

Trump difende bin Salman sull'omicidio di Khashoggi

Mondo