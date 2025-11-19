Famiglie sfollate a Gaza affrontano pioggia, vento e carenza di gas e legna. Le organizzazioni umanitarie distribuiscono aiuti ma le necessità aumentano
Prossimi video
Gaza, piogge e freddo aggravano la crisi dei rifugiati
Mondo
Uk, report: parlamentari spiati e difesa sotto accusa
Mondo
Guerra Ucraina, raid russi su diverse città: danni e vittime
Mondo
Guerra Ucraina, raid russi su diverse città: danni e vittime
Mondo
Usa, Trump e principe saudita rilanciano asse Usa-Arabia
Mondo
Trump difende bin Salman sull'omicidio di Khashoggi
Mondo
Timeline, gli aggiornamenti sulla situazione in Medio Oriente e sulla tregua a Gaza
Mondo