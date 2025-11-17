Voto Cile, ballottaggio tra Jara e l'ultraconservatore Kast

La candidata del Partito Comunista, Jeannette Jara, e il rappresentante del Partito Repubblicano, l'ultraconservatore José Kast, si disputeranno la presidenza del Cile nel ballottaggio del 14 dicembre.
