Portogallo, vittime e devastazione dopo la tempesta Claudia

Un tornado innescato dalla tempesta Claudia ha ucciso un’85enne britannica ad Albufeira, in Portogallo. L’ondata di maltempo ha devastato un campeggio, dove la donna è morta e 28 persone sono rimaste ferite, due in condizioni gravi. Altre due vittime sono state trovate in una casa allagata a Fernão Ferro, vicino a Lisbona. Le autorità hanno posto l’Algarve, Beja e Setúbal in allerta arancione per il rischio di nuovi fenomeni estremi.
