Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Portogallo, vittime e devastazione dopo la tempesta Claudia

Mondo

Un tornado innescato dalla tempesta Claudia ha ucciso un’85enne britannica ad Albufeira, in Portogallo. L’ondata di maltempo ha devastato un campeggio, dove la donna è morta e 28 persone sono rimaste ferite, due in condizioni gravi. Altre due vittime sono state trovate in una casa allagata a Fernão Ferro, vicino a Lisbona. Le autorità hanno posto l’Algarve, Beja e Setúbal in allerta arancione per il rischio di nuovi fenomeni estremi.

Prossimi video

Maltempo Gaza, tende distrutte dalle piogge e popolazione al freddo

Mondo

Israele, prosegue costruzione muro al confine con il Libano

Mondo

Zelensky ad Atene per l’accordo energetico con la Grecia

Mondo

Portogallo, vittime e devastazione dopo la tempesta Claudia

Mondo

UK, alluvioni dopo tempesta Claudia: danni a negozi e case

Mondo

Berlino, il discorso di Mattarella al Bundestag

Mondo