Los Angeles è alle prese con una serie di tempeste che potrebbero provocare inondazioni e frane nelle aree colpite dai devastanti incendi di gennaio. Fino a 180.000 persone sono state evacuate precauzionalmente
Prossimi video
Inghilterra, cumulo di rifiuti illegali alto almeno 6 metri
Mondo
Guerra Ucraina, nuovi raid su Kiev, Mosca avanza nel Donbass
Mondo
California, rischio inondazioni: migliaia di evacuati
Mondo
Scontri a Città del Messico: 120 feriti e 20 arresti
Mondo
Tensioni Usa-Venezuela, Maduro canta Imagine di John Lennon
Mondo
Gaza, sfida Usa-Russia all'Onu su futuro della Striscia
Mondo
Portogallo, tornado nel Sud del Paese: morti e feriti
Mondo