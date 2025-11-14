Offerte Black Friday
Ucraina, attacco russo a Chornomorsk: morti e feriti

Mondo

Un attacco di droni russi ha colpito un mercato nella città portuale di Chornomorsk, nel sud dell'Ucraina. Le esplosioni hanno provocato la morte di due donne e il ferimento di 11 persone, tra cui un bambino piccolo.

