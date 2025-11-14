Offerte Black Friday
Guerra Ucraina, Kiev sotto attacco di droni e missili russi

Mondo

Raid russo su Kiev con edifici colpiti, feriti e servizi interrotti. Squadre di emergenza al lavoro in più distretti della città

