India, inquinamento a livelli estremi a Nuova Delhi

L’inquinamento e lo smog a Nuova Delhi, in India, sono su livelli pericolosamente elevati. I residenti hanno denunciato la situazione chiedendo interventi urgenti del governo. Le autorità locali hanno vietato i cantieri non essenziali e introdotto altre misure anti-smog. Ogni inverno l’aria fredda intrappola polveri, emissioni e fumi agricoli, causando gravi problemi respiratori a milioni di abitanti.