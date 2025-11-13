L’inquinamento e lo smog a Nuova Delhi, in India, sono su livelli pericolosamente elevati. I residenti hanno denunciato la situazione chiedendo interventi urgenti del governo. Le autorità locali hanno vietato i cantieri non essenziali e introdotto altre misure anti-smog. Ogni inverno l’aria fredda intrappola polveri, emissioni e fumi agricoli, causando gravi problemi respiratori a milioni di abitanti.
Prossimi video
Bataclan 10 anni fa: parla la mamma di Valeria Solesin
Mondo
India, inquinamento a livelli estremi a Nuova Delhi
Mondo
Trump firma la legge che chiude lo shutdown USA da record
Mondo
Anniversario Bataclan, attentati in Europa dal 2016 al 2018
Mondo
Ucraina, continua la battaglia sul fronte di Pokrovsk
Mondo
Ucraina, von der Leyen: offensiva d'inverno di Putin fallirà
Mondo
Sky Tg24 Mondo, da Nassirya alle nuove elezioni in Iraq
Mondo