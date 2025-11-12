Perù, autobus finisce in un burrone: decine di morti

Almeno 37 persone sono morte e decine sono rimaste ferite in un tragico incidente avvenuto nel sud del Perù
Grave incidente stradale vicino ad Arequipa, nel sud del Perù. Almeno 37 persone sono morte dopo che un pullman è precipitato in un dirupo. Alcune fonti delle autorità sanitarie, citate dall'emittente Rpp, hanno riferito che altre 13 persone sono rimaste ferite, alcune delle quali in gravi condizioni. L'automezzo è precipitato all'altezza del chilometro 780 della statale Panamericana dopo essersi scontrato con una pickup. Resta ancora da chiarire la dinamica dell'incidente.
