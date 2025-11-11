Taiwan, tifone Fung-wong colpisce con piogge e inondazioni

L’11 novembre il tifone Fung-wong ha portato piogge torrenziali su Hualien, nella costa orientale di Taiwan, già colpita da un altro tifone a settembre che aveva causato 18 vittime. Oltre 3.000 persone sono state evacuate e decine di voli cancellati. Il tifone, ora in indebolimento, dovrebbe toccare terra mercoledì 12 nella zona di Kaohsiung. Scuole e uffici sono stati chiusi nelle contee di Hualien e Yilan.