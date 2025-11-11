Ecuador, rivolta nel carcere di Machala: oltre 30 morti

In Ecuador almeno 31 persone sono morte durante violenti scontri nel carcere della città di Machala. All’interno della prigione la polizia tattica è intervenuta in seguito allo scoppio di una rivolta a causa della riorganizzazione dei detenuti in una nuova struttura. Secondo l’agenzia carceraria SNAI almeno 27 prigionieri sono morti per asfissia e "morte immediata per impiccagione".