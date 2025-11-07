Offerte Sky
Usa, Nancy Pelosi annuncia il ritiro dal Congresso

Mondo

Nancy Pelosi, 85 anni, ha annunciato giovedì 6 novembre che non si ricandiderà al Congresso nel 2026, chiudendo una carriera lunga quattro decenni. Prima donna alla guida della Camera, è stata un simbolo del progressismo democratico e avversaria storica di Donald Trump. La decisione arriva dopo l’approvazione della “Proposition 50” in California, che rafforza i Democratici. Il ritiro segna anche il passaggio di testimone a una nuova generazione di leader.

