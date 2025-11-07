A Giacarta, in Indonesia, almeno 54 persone sono rimaste ferite in seguito a un’esplosione nella moschea di un complesso scolastico. L’incidente si è verificato mentre i fedeli si erano riuniti per le preghiere del venerdì.
Prossimi video
Spagna, banda venezuelana Tren de Aragua: 13 arresti
Mondo
Nepal, ricerche alpinisti concluse con esisto negativo
Mondo
Indonesia, esplosione in moschea a Giacarta: diversi feriti
Mondo
Tesla, 1000 miliardi a Musk in 10 anni
Mondo
Avvistamento droni, chiuso per 30 minuti aeroporto di Liegi
Mondo
Giappone, un orso cammina davanti al museo d'arte di Sembok
Mondo
Brasile, Starmer e principe William a Belem per Cop30
Mondo