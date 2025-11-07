Offerte Sky
Indonesia, esplosione in moschea a Giacarta: diversi feriti

Mondo

A Giacarta, in Indonesia, almeno 54 persone sono rimaste ferite in seguito a un’esplosione nella moschea di un complesso scolastico. L’incidente si è verificato mentre i fedeli si erano riuniti per le preghiere del venerdì.

