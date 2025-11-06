Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

SpaceX lancia nello spazio 29 satelliti Starlink

Mondo

SpaceX ha lanciato con successo in orbita un nuovo gruppo di satelliti Starlink a bordo di un razzo Falcon 9

Prossimi video

SpaceX lancia nello spazio 29 satelliti Starlink

Mondo

SkyTg24 Mondo, la vittoria di Zohran Mamdani a sindaco di New York

Mondo

Mamdani, Trump all'attacco: New York comunista come Cuba

Mondo

New York, Mamdani: Agenti ICE dovranno seguire la legge

Mondo

Mamdani, Trump: ora la scelta è tra buon senso e comunismo

Mondo

Generazione Europa, approvato l'accordo Ue sul clima

Mondo