Guerra Ucraina, Angelina Jolie visita la città di Kherson

Mondo

L'attrice Angelina Jolie ha visitato Kherson, una delle città ucraine in prima linea nel conflitto, incontrando personale medico, volontari e civili che vivono sotto i continui attacchi delle truppe russe. Jolie si era già recata a Leopoli nel 2022 per incontrare gli sfollati a causa della guerra.

