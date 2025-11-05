Tifone Kalmaegi devasta le Filippine: almeno 58 vittime

Nella provincia di Cebu, nelle Filippine, i residenti scavano tra le macerie dopo il passaggio del tifone Kalmaegi, che ha causato almeno 58 morti. Tra le vittime anche sei militari impegnati in una missione di soccorso. Oltre 200mila persone sono state evacuate nelle Visayas prima dell’impatto. Il tifone, con venti fino a 165 km/h, ha colpito Palawan e si dirige ora verso il Vietnam.
