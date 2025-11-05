L’esercito giapponese ha schierato alcuni soldati nelle zone montuose del Nord del Paese per aiutare le autorità locali a contrastare gli attacchi degli orsi. Secondo il Ministero dell'Ambiente, da aprile si sono verificate più di 100 casi, con un record di 12 morti in tutto il Giappone.
Prossimi video
Gaza, palestinesi in attesa di cibo a Khan Younis
Mondo
Tutti gli avvistamenti di droni sugli aeroporti europei
Mondo
Il Giappone schiera esercito contro gli attacchi degli orsi
Mondo
David Beckham nominato Cavaliere da re Carlo III
Mondo
Australia, la Superluna più grande del 2025 illumina Sydney
Mondo
Bosnia, incendio in casa di riposo: morti e feriti
Mondo
Incidente aereo cargo in Kentucky: le immagini CCTV
Mondo