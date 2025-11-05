Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Il Giappone schiera esercito contro gli attacchi degli orsi

Mondo

L’esercito giapponese ha schierato alcuni soldati nelle zone montuose del Nord del Paese per aiutare le autorità locali a contrastare gli attacchi degli orsi. Secondo il Ministero dell'Ambiente, da aprile si sono verificate più di 100 casi, con un record di 12 morti in tutto il Giappone.

Prossimi video

Gaza, palestinesi in attesa di cibo a Khan Younis

Mondo

Tutti gli avvistamenti di droni sugli aeroporti europei

Mondo

Il Giappone schiera esercito contro gli attacchi degli orsi

Mondo

David Beckham nominato Cavaliere da re Carlo III

Mondo

Australia, la Superluna più grande del 2025 illumina Sydney

Mondo

Bosnia, incendio in casa di riposo: morti e feriti

Mondo