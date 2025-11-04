Pichetto Fratin: su target clima non c'è ancora equilibrio

"Pur riconoscendo che sono stati compiuti passi in avanti significativi, dobbiamo constatare che, al momento, non siamo ancora arrivati al punto di equilibrio necessario." Lo ha detto il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin intervenendo al Consiglio Ue Ambiente in merito ai vari aspetti legati ai target sul clima del 2040. "Con uno spirito fortemente costruttivo, siamo pronti a collaborare per individuare una soluzione condivisa", ha aggiunto.
