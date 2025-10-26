Offerte Sky
Turchia, gruppo armato PKK si ritira dal Paese

Mondo

Il gruppo armato PKK ha annunciato il suo ritiro dalla Turchia. La fazione aveva deciso di disarmarsi e sciogliersi dopo un appello del suo leader Abdullah Öcalan. Il gruppo ha affermato di aver ritirato i miliziani dal Paese per dare origine a una "vita libera, democratica e fraterna".

