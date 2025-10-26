Guerra Ucraina, attacco russo su Kiev: morti e feriti

In Ucraina un attacco di oltre 100 droni russi ha colpito la città di Kiev provocando almeno tre morti e decine di feriti. I dispositivi hanno colpito e danneggiato due grattacieli in un quartiere residenziale, intrappolando decine di abitanti tratti in salvo dai soccorritori.
