Guerra Ucraina, attacco russo su Kiev: morti e feriti

Mondo

In Ucraina un attacco di oltre 100 droni russi ha colpito la città di Kiev provocando almeno tre morti e decine di feriti. I dispositivi hanno colpito e danneggiato due grattacieli in un quartiere residenziale, intrappolando decine di abitanti tratti in salvo dai soccorritori.

