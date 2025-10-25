Offerte Sky
Oms invia aiuti medici a Gaza, fabbisogno sanitario critico

Mondo

Gaza riceve nuovi aiuti medici dall’Oms, ma la quantità è ancora insufficiente. Decine di migliaia di palestinesi, tra cui molti bambini, necessitano di cure urgenti mentre si tenta di ricostruire il sistema sanitario

