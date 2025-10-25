Gaza riceve nuovi aiuti medici dall’Oms, ma la quantità è ancora insufficiente. Decine di migliaia di palestinesi, tra cui molti bambini, necessitano di cure urgenti mentre si tenta di ricostruire il sistema sanitario
Prossimi video
Oms invia aiuti medici a Gaza, fabbisogno sanitario critico
Mondo
Sky TG25, "A scopo di Louvre"
Mondo
Taiwan, 150mila in piazza per il Pride più grande dell’Asia
Mondo
Corea del Sud, proteste contro Trump e accordo commerciale
Mondo
Leader milizie palestinesi: "Israele sostiene 4 fazioni"
Mondo
Guerra Ucraina, Trump: chiederò a Xi di aiutarci con Russia
Mondo
Corea del Sud, proteste contro Trump e accordo commerciale
Mondo