Naufragio migranti a Bodrum in Turchia: diversi morti

Un gommone con 18 migranti è affondato al largo di Bodrum, nella provincia turca di Mugla. Le squadre di soccorso hanno recuperato 14 corpi e salvato 3 persone, tra cui un afghano che ha nuotato sei ore per salvarsi
Prossimi video
