Nella notte raid russi hanno colpito l’Ucraina, causando la morte di almeno due persone a Kiev. Mentre è di almeno 13 feriti il bilancio degli attacchi Zaporizhzhia
Ucraina, raid russi a Kiev e Zaporizhzhia: morti e feriti
