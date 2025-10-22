Prossimi video
Russia: attacco aereo ucraino danneggia edificio nel Donetsk
Mondo
Nigeria, esplosione di un camion cisterna: decine di morti
Mondo
Disarmo nucleare, il racconto di un sopravvissuto a Hiroshima
Mondo
Marco Falcone: Scettici su aumento cedolare secca, non risolve il problema
Mondo
Generazione Europa, l'emergenza abitativa e le iniziative dell'Ue per risolverla
Mondo
Timeline, gli aggiornamenti dal Medio Oriente e la riapertura del Louvre
Mondo
Serbia, sparatoria al Parlamento di Belgrado: un ferito
Mondo