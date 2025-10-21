Usa, al via i lavori per la sala da ballo della Casa Bianca

Le squadre di demolizione hanno sfondato parte della storica ala est della Casa Bianca per iniziare a costruire la sala da ballo del presidente Donald Trump. Un progetto che, a suo dire, non avrebbe interferito con l’edificio esistente.
