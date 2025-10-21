Colombe d'oro per la pace, l'intervista a Fabrizio Battistelli

In occasione del conferimento del premio Colombe d'Oro per la Pace alla presidentessa del comitato internazionale della Croce Rossa, Mirjana Spoljaric Egger, il presidente del centro studi sulla pace "Archivio Disarmo" Fabrizio Battistelli spiega i motivi dell'onorificenza. "La Croce Rossa è un'istituzione che opera in almeno 90 teatri del mondo. Non possono prevenire le guerre ma possono renderle più umane", ha detto
