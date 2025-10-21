Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Colombe d'oro per la pace, l'intervista a Fabrizio Battistelli

Mondo

In occasione del conferimento del premio Colombe d'Oro per la Pace alla presidentessa del comitato internazionale della Croce Rossa, Mirjana Spoljaric Egger, il presidente del centro studi sulla pace "Archivio Disarmo" Fabrizio Battistelli spiega i motivi dell'onorificenza. "La Croce Rossa è un'istituzione che opera in almeno 90 teatri del mondo. Non possono prevenire le guerre ma possono renderle più umane", ha detto

Prossimi video

Tel Aviv, derby Hapoel - Maccabi sospeso a causa di scontri

Mondo

Costa Rica, sequestrate tre tonnellate di cocaina

Mondo

Colombe d'oro per la pace, l'intervista a Fabrizio Battistelli

Mondo

Parigi, Sarkozy lascia la casa per raggiungere il carcere

Mondo

Gaza, salma di un ostaggio di Hamas arrivata in Israele

Mondo

Sanae Takaichi è la prima premier donna del Giappone

Mondo