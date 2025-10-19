Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Perù, fedeli celebrano il Signore dei Miracoli a Lima

Mondo

In Perù, migliaia di devoti hanno partecipato alla storica processione del Signore dei Miracoli a Lima. Tra loro anche il nuovo presidente del Paese, Jose Jeri. La tradizione religiosa, risalente al 1687, celebra un murale di Gesù scampato a un terremoto. I fedeli indossano il tipico abito viola e pregano per protezione e guarigione

Prossimi video

Parigi, rapina al Louvre: rubati i gioielli di Napoleone

Mondo

Perù, fedeli celebrano il Signore dei Miracoli a Lima

Mondo

Messico, la Zombie Walk trasforma le strade in set horror

Mondo

Usa, Proteste “No Kings” contro Trump in decine di città

Mondo

Filippine, evacuazioni per le piogge della tempesta Fengshen

Mondo

Afghanistan e Pakistan annunciano tregua immediata

Mondo