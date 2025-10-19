In Perù, migliaia di devoti hanno partecipato alla storica processione del Signore dei Miracoli a Lima. Tra loro anche il nuovo presidente del Paese, Jose Jeri. La tradizione religiosa, risalente al 1687, celebra un murale di Gesù scampato a un terremoto. I fedeli indossano il tipico abito viola e pregano per protezione e guarigione
Prossimi video
Parigi, rapina al Louvre: rubati i gioielli di Napoleone
Mondo
Perù, fedeli celebrano il Signore dei Miracoli a Lima
Mondo
Messico, la Zombie Walk trasforma le strade in set horror
Mondo
Usa, Proteste “No Kings” contro Trump in decine di città
Mondo
Filippine, evacuazioni per le piogge della tempesta Fengshen
Mondo
Afghanistan e Pakistan annunciano tregua immediata
Mondo
No kings day, negli Usa 2.600 manifestazioni contro Trump
Mondo