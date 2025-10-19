Perù, fedeli celebrano il Signore dei Miracoli a Lima

In Perù, migliaia di devoti hanno partecipato alla storica processione del Signore dei Miracoli a Lima. Tra loro anche il nuovo presidente del Paese, Jose Jeri. La tradizione religiosa, risalente al 1687, celebra un murale di Gesù scampato a un terremoto. I fedeli indossano il tipico abito viola e pregano per protezione e guarigione