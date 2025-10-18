Tirana, migliaia in piazza in sostegno di Hashim Thaci

Il 17 ottobre decine di migliaia di albanesi provenienti da Albania, Kosovo, Macedonia del Nord e Serbia hanno manifestato a Tirana contro il processo all’Aia dell’ex presidente kosovaro Hashim Thaci e di tre ex comandanti dell’UÇK. Gli imputati sono accusati di crimini di guerra e contro l’umanità commessi tra il 1998 e il 1999, durante l’insurrezione che portò all’indipendenza del Kosovo. I manifestanti hanno sventolato bandiere albanesi e dell’UÇK chiedendo “giustizia e libertà immediata”. Proteste simili si sono tenute anche a Pristina e all’Aia.