Uk, Principe William visita il Servizio Ambulanze di Londra

Il principe William ha trascorso la giornata con il personale del servizio ambulanze di Londra, tra dimostrazioni pratiche e incontri con operatori in prima linea. L’erede al trono, che in passato ha lavorato come pilota di elisoccorso, ha voluto sottolineare l’importanza del sostegno psicologico a chi affronta ogni giorno le emergenze