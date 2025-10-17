Uk, Principe William visita il Servizio Ambulanze di Londra

Il principe William ha trascorso la giornata con il personale del servizio ambulanze di Londra, tra dimostrazioni pratiche e incontri con operatori in prima linea. L’erede al trono, che in passato ha lavorato come pilota di elisoccorso, ha voluto sottolineare l’importanza del sostegno psicologico a chi affronta ogni giorno le emergenze
