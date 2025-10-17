Esplora tutte le offerte Sky
Uk, Principe William visita il Servizio Ambulanze di Londra

Mondo

Il principe William ha trascorso la giornata con il personale del servizio ambulanze di Londra, tra dimostrazioni pratiche e incontri con operatori in prima linea. L’erede al trono, che in passato ha lavorato come pilota di elisoccorso, ha voluto sottolineare l’importanza del sostegno psicologico a chi affronta ogni giorno le emergenze

