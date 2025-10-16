Spagna, proteste pro-Gaza a Barcellona e Madrid

Il 15 ottobre migliaia di persone sono scese in piazza a Barcellona e Madrid per sostenere la causa palestinese. A Barcellona i manifestanti si sono radunati vicino al consolato israeliano, accendendo falò; la polizia ha effettuato diversi arresti. A Madrid la folla ha marciato chiedendo una pace “giusta”, criticando la fragile tregua tra Israele e Hamas. Intanto, a Gaza, sono entrati nuovi camion di aiuti mentre Israele ha riaperto parzialmente il valico di Rafah dopo una disputa sui corpi degli ostaggi.
