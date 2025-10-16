Perù, scontri in piazza contro il nuovo presidente José Jerí

Il 15 ottobre migliaia di peruviani sono scesi in piazza a Lima contro il presidente ad interim José Jerí. La protesta, convocata sui social da sindacati e movimenti civici, è degenerata in scontri con la polizia in Plaza San Martín. I manifestanti hanno chiesto la chiusura del Congresso e una nuova Costituzione, incendiando barriere e lanciando molotov. Le forze dell’ordine hanno risposto con gas lacrimogeni. La manifestazione arriva pochi giorni dopo la destituzione di Dina Boluarte e la nomina del nuovo governo guidato da Ernesto Álvarez.
