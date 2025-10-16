Esplora tutte le offerte Sky
Parigi, un’opera inedita di Renoir all’asta a fine novembre

Mondo

Un dipinto inedito dell’artista francese Pierre-Auguste Renoir sarà battuto all’asta il 25 novembre da Drouot. Intitolato “Bambino con giocattoli – Gabrielle e il figlio dell’artista Jean", il quadro ritrae suo figlio e la sua balia

