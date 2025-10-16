Messico, fango e macerie dopo l’alluvione: decine i morti

Il 15 ottobre, cinque giorni dopo le storiche alluvioni che hanno colpito il Messico centrale ed orientale, le operazioni di soccorso restano ostacolate da fango e detriti. A Poza Rica decine di famiglie sono isolate tra macerie e rifiuti, mentre gli aiuti arrivano lentamente. Le piogge torrenziali hanno causato frane, esondazioni e il crollo di ponti, distruggendo 100.000 abitazioni. I residenti tentano di liberare le strade con mezzi di fortuna e cercano tra i resti ciò che può essere salvato.